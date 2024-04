In Zara Home troverai l’elettrodomestico perfetto per sistemare i piatti a un prezzo imbattibile

In Zara Home troverai l’elettrodomestico perfetto per sistemare i piatti a un...

Le stoviglie sono elementi imprescindibili in qualsiasi cucina di una casa, indipendentemente dal numero di persone che ci vivono o dalle diverse caratteristiche. Senza dubbio, abbiamo tutti bisogno di piatti per servire i vari pasti che ci prepariamo durante la giornata. Oggi ti mostriamo il accessorio da cucina di Zara Home perfetto per mantenere i tuoi piatti in ordine e che ti cambierà la vita non appena scoprirai quanto è meraviglioso… e ora è a un prezzo super scontato!.

Zara Home è uno dei negozi di arredamento e casa di riferimento nel nostro paese, un punto di riferimento di successo in tutto il mondo poiché ha negozi in oltre 50 paesi grazie a un catalogo pieno di stile, design, funzionalità e prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il negozio galiziano, che appartiene al gruppo Inditex, offre praticamente tutto il necessario per arredare la tua casa da cima a fondo senza farti mancare nulla.

Lo scolapiatti di Zara Home a un prezzo incredibile

Si tratta dello Scolapiatti in metallo, un accessorio che ti sarà molto utile in cucina per mettere a asciugare i piatti dopo averli lavati, in questo modo si asciugheranno, mentre sono ben organizzati e posizionati, senza urtarsi l'uno con l'altro. Grazie agli sconti nel negozio galiziano, puoi portarlo a casa a metà prezzo, dato che il suo costo iniziale di 25,99€ è ora ridotto a soli 12,99€, è un'occasione imperdibile!.

Caratteristiche dello scolapiatti di Zara Home

Questo fantastico scolapiatti di Zara Home è dotato di una struttura in metallo inossidabile (100% ferro), il che significa che non si danneggerà, anche se è costantemente bagnato dall'acqua dei piatti. È un accessorio leggero e compatto, con capacità di contenere fino a 11 piatti di qualsiasi dimensione. Per quanto riguarda le sue misure, sono 18 cm di altezza, 40 cm di larghezza e 27 cm di profondità, con un peso approssimativo di 830 g.

Ideale da posizionare vicino al lavello e per mettere i piatti ad asciugare comodamente quando li lavi a mano, è di colore bianco, quindi si integrerà perfettamente con qualsiasi stile decorativo o colori che hai in quella zona della cucina.

Perché scegliere lo scolapiatti di Zara Home

Se vuoi avere i tuoi piatti ordinati e ben posizionati per garantire un'asciugatura efficace, questo scolapiatti di Zara Home è l'ideale per raggiungere questo obiettivo. Inoltre, è un accessorio perfetto per tenerli sempre lì, pronti all'uso e solo quando devono essere asciugati.

Non perdere questa occasione per migliorare la tua organizzazione in cucina e rendere la tua vita più semplice grazie a questo pratico e funzionale scolapiatti di Zara Home.

