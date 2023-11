A un mese esatto dal Natale, è tempo di dare il via alla campagna natalizia e di iniziare a preparare la casa per riempire l’atmosfera con la magia della stagione. Oggi vi mostriamo 20 decorazioni per l’albero di Natale da Zara Home che vi faranno innamorare e saranno perfette per dare un tocco speciale… non saprete quale scegliere perché le amerete tutte!

20 decorazioni per l’albero di Natale da Zara Home: ecco cosa scegliere

Palla di Natale a sfera intagliata di grandi dimensioni

Questa bella palla sferica è realizzata in vetro tagliato traslucido e misura 9,5 cm di altezza e 8 cm di diametro. Il prezzo è di €5,99.

Palla di Natale a sfera di piccolo taglio

Si tratta della stessa palla dell’articolo precedente, in questo caso alta 7 cm e con un diametro di 6 cm. Il suo prezzo è di €3,99.

Sfera a globo

Questa splendida sfera a forma di globo è realizzata in vetro tagliato traslucido e misura 15 cm di altezza e 8,3 cm di diametro. Il suo prezzo è di €7,99.

Pallina di Natale colorata in borosilicato

Questa bella palla sferica è realizzata in borosilicato ed è disponibile in 3 colori (verde, giallo, rosso). Misura 9,5 cm di altezza e 8 cm di diametro, al prezzo di €3,99.

Palla di Natale verde glitterata

Questa palla è realizzata in vetro e ha una bella finitura verde lucida, con un diametro di 10 cm e un’altezza di 12 cm. Il prezzo è di €5,99.

Ornamento natalizio dorato a goccia allungata

Questo bellissimo ornamento ha la forma di una goccia allungata con linee di glitter in rilievo e misura 13,5 cm di altezza e 6 cm di diametro. Realizzata al 100% in vetro, il suo prezzo è di €4,99.

Palla di Natale con sfera dalle linee glitterate

In questo caso si tratta di una bellissima palla di vetro dorata con linee di glitter oro in rilievo, che misura 8 cm di altezza, 8 cm di altezza e 10 cm di profondità. Il suo prezzo è di €4,99.

Ornamento natalizio goccia d’oro

Questo ornamento in vetro è a forma di goccia e presenta linee di glitter in rilievo, con un’altezza di 9,8 cm e un diametro di 8 cm. Il prezzo è di €4,99.

Palla di Natale multicolore

In questo caso si tratta di una palla con finitura multicolore rosso-verde e un fiocco in cima. Ha un’altezza di 8 cm e un diametro di 8 cm. Il suo prezzo è di €4,99.

Ornamento natalizio in legno a forma di fungo

Questo splendido ornamento è un fungo in legno con dettagli in glitter argento. Realizzata al 75% in legno di pino, al 20% in acrilico e al 5% in cotone, ha un prezzo di €4,99.

Palla di Natale in legno e glitter

Si tratta di un ornamento sferico con dettagli in glitter argento, una palla realizzata al 75% in legno di pino, al 20% in acrilico e al 5% in cotone. Il prezzo è di €4,99.

Ornamento natalizio piccolo in vetro al mercurio rosso

Questo bellissimo ornamento è realizzato in vetro al mercurio di colore rosso e misura 6 cm di altezza e 6 cm di diametro, al prezzo di soli €3,99.

Ornamento natalizio medio in vetro al mercurio rosso

Si tratta della stessa palla di cui sopra, ma con un’altezza di 8 cm e un diametro di 8 cm. Il prezzo è di €4,99.

Ornamento natalizio grande in vetro al mercurio rosso

Si tratta della stessa palla del punto precedente, ma di grandi dimensioni, con 10 cm di altezza e 10 cm di diametro. Il suo prezzo è di €7,99.

Palla di Natale glitterata dorata

Questa bellissima palla è di colore oro, con brillantini e un fiocco coordinato che la rende facile da montare. Ha un’altezza di 10 cm e un diametro di 10 cm, realizzato al 90% in polietilene e al 10% in polistirolo. Il prezzo è di €5,99.

Palla di Natale in vetro di mercurio color bronzo

Questa palla è una delle più belle che Zara Home ha in serbo per questo Natale. Si tratta di una sfera di pregiato vetro di mercurio color bronzo a strisce. Con un’altezza di 20 cm, ha un diametro di 8 cm. Il prezzo è di €3,99.

Pallina di Natale Mercurio – Confezione da 3

In questo caso si tratta di una confezione di 3 ornamenti di forma ovale, con finitura al mercurio e un’altezza di 17 cm, con un diametro di 3,5 cm. Realizzato all’85% in vetro, al 10% in ferro e al 5% in poliestere, il prezzo della confezione è di €12,99.

Ornamento natalizio a goccia d’oro in rilievo Mercurio

Di colore oro, questo bellissimo ornamento è a forma di goccia e realizzato in vetro al mercurio, con glitter in rilievo. Il prezzo è di €4,99.

Ornamento natalizio in argento con goccia di mercurio in rilievo

Si tratta dello stesso ornamento del punto precedente ma in argento, anch’esso al prezzo di €4,99.

Ora che conosci la lista completa delle 20 decorazioni per l’albero di Natale di Zara Home, sarai pronto anche tu a respirare l’atmosfera magica del Natale con la tua famiglia!

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!

4/5 - (3 votes)