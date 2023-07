10 vestiti di lusso che tutte le ragazze stilose indossano in estate perché si abbinano a tutto.

È arrivata l’estate, il momento in cui i vestiti di lusso diventano protagonisti, puoi indossarli per una cena o un pranzo romantico, ma anche per andare al lavoro. Tutto è possibile grazie a Zara e ai suoi incredibili saldi. Se vuoi ottenere capi che sembrano di designer a prezzi scontati, non esitare, procurateli, sono i vestiti di lusso che desideri aggiungere al tuo guardaroba. Ecco alcune idee su come sfruttare al massimo i saldi del tuo marchio low cost preferito.

I 10 vestiti di lusso che tutte le ragazze alla moda indossano in estate

Non è un vestito, è una tuta con mantella fluente che non avresti mai immaginato di trovare da Zara. Un capo di qualità che diventerà una vera sensazione in questi saldi, il rosa è il colore di moda.

In nero e per meno di 40 euro, porti a casa un taglio asimmetrico e favorevole con il marchio di garanzia di Zara. Un buon investimento se vuoi avere un tipo di capo con cui farti notare.

Un altro vestito della edizione limitata di Zara per meno di 40 euro. È un capo drappeggiato, il tessuto è davvero spettacolare e i colori sicuramente si abbineranno a tutto.

Il miglior capo base dei saldi di Zara, potrebbe firmarlo Carolina Herrera, ma è un capo low cost da 12 euro. Se stai cercando un vestito che ti faccia sentire come una regina, è questo.

Il vestito di rete di Zara sembra provenire da un’altra dimensione, costa meno di 40 euro ed è una buona opzione per queste feste estive in cui vogliamo distinguerci un po’ di più.

La tunica di seta dell’estate costa meno di 40 euro ed è ideale. Ti starà perfetta e potrai indossarla con tutto il tuo guardaroba. È senza dubbio il capo di cui hai bisogno.

Questo vestito drappeggiato costa solo 15 euro ed è l’opzione che stai cercando per il tuo quotidiano o gli eventi che hai in calendario. Versatile ed elegante, ha tutto per avere successo.

Un vestito midi stampato per meno di 30 euro che ti starà bene con tutto il tuo guardaroba. Non puoi lasciarti sfuggire questo tipo di capo destinato al successo in qualsiasi situazione.

Il vestito di macramé di Zara è uno dei più ricercati in questi saldi. Costa solo 25 euro ed è un vero gioiello del design.

L’era del tulle è arrivata e questo vestito costa solo 15 euro ed è una delle migliori opzioni per mostrare stile.

