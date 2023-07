10 vestiti da spiaggia di Zara che non possono mancare nel tuo bagaglio quest’estate

10 vestiti da spiaggia di Zara che non possono mancare nel tuo...

Tanto nelle vendite come nella nuova collezione, Zara ha una grande selezione di vestiti da spiaggia ideali per godersi l’estate.

Vestiti da spiaggia di Zara

Nelle vendite del marchio principale di Inditex abbiamo individuato questo vestito stile tunica realizzato in lino e con stampa multicolore. È molto comodo e fresco e si abbina perfettamente a sandali piatti. 27,99€.

Un altro vestito tunica per andare in spiaggia, questo della nuova collezione e con stampa tie-dye. Ha dettaglio di piega sul davanti e applicazione di filo metallico. Già alcune taglie sono esaurite! 39,95€.

Questo è uno dei vestiti più belli della nuova collezione di Zara per andare in spiaggia con stile. Un vestito da lenceria midi realizzato in tessuto misto lino e con dettaglio di finiture a volant. 39,95€.

Gli esperti di moda adorano questo vestito da spiaggia, e la verità è che non gli mancano le ragioni. Di colore senape e realizzato in tessuto misto lino e lyocell, puoi abbinarlo al tuo costume da bagno preferito e a sandali con plateau. 49,95€.

Se cerchi il massimo comfort quando vai a fare il bagno e prendere il sole, questo vestito è perfetto per te. Di lunghezza midi e realizzato in tessuto denim, ha scollo a V e spalline sottili regolabili. È anche ideale per uno stile urbano con sandali con zeppa. 35,95€.

I vestiti camicia sono una delle tendenze più virali della stagione, e questo è perfetto per godersi una giornata di sole e spiaggia. Realizzato in tessuto 100% lino, è di colore verde kaki chiaro ed è molto facile da abbinare. 35,95€.

Un vestito bianco è un capo base indispensabile nel guardaroba durante l’estate. Zara ha nella sua nuova collezione questo con dettagli di ricami e perline combinati a contrasto che sta spopolando nel negozio online. 29,95€.

Un vestito corto realizzato in cotone con stampato floreale e collo halter. È sinonimo di stile e comodità, quindi sicuramente lo indosserai molto da qui a settembre, con sandali piatti o con plateau. 29,95€.

Anche il marchio principale di Inditex ha questo vestito midi con scollo a V e spalline doppie incrociate sulla schiena e dettaglio di fili ricamati e perline di colore marrone. 35,95€.

E, infine, un vestito realizzato in tessuto misto lino con dettaglio di aperture nella vita. Di colore verde oliva e con apertura frontale nella gonna, si abbina perfettamente a sandali con design a strisce.

