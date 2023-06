10 scarpe del Mango Outlet con sconti incredibili: sandali flat, zeppe, sneakers …

Nella boutique online Mango Outlet abbiamo selezionato diverse scarpe estive a prezzi convenienti grazie ai saldi. Scarpe per ogni occasione adatte a donne di tutte le età e stili.

Scarpe estive Mango Outlet

Le zeppe sono un must-have nel guardaroba estivo e queste di Mango Outlet sono ideali. Puoi abbinarle a un vestito bianco in stile boho. 31,99€.

Sandali della collezione mare, neri con cinturino e plateau. Perfetti per una giornata di sole e mare, abbinati a una gonna pareo e un top. 23,99€.

Mango Outlet ha anche questi mocassini in pelle scamosciata al 100%. Perfetti per un look da ufficio, abbinati a una gonna di jeans a lunghezza midi e una camicia. 29,99€.

Queste scarpe da ginnastica sono perfette sia per un look quotidiano che per una passeggiata estiva. Rosa con chiusura a lacci, possono essere abbinate a un outfit sportivo di top e pantaloncini. 29,99€.

Le ciabatte da mare sono le scarpe più trendy della stagione. Queste sono sinonimo di versatilità, stile e, soprattutto, comodità. In pelle naturale al 100% con plateau, vanno bene con tutto. 39,99€.

Per un’occasione speciale, questi sandali con tacco sono meravigliosi. Sono arancioni con design a strisce e tacco 10 cm. Per farli diventare i veri protagonisti dell’outfit, abbinali a capi in colori neutri. 23,99€.

Questo tipo di sandali con fibbia sono i più comodi del mondo. A punta tonda con plateau, di certo le userai moltissimo durante tutta l’estate. Puoi abbinarle a una camicia e pantaloncini corti. 31,99€.

Perché non approfittare dei saldi di Mango Outlet per acquistare queste ballerine nere? La punta slanciata allunga e snellisce visivamente la figura. Ideali per look sia di giorno che di sera. 15,99€.

Se stai cercando sandali piatti in pelle a un prezzo conveniente, questi sono perfetti per te. In pelle naturale al 100% con design intrecciato, offrono molte possibilità di abbinamento. 23,99€.

