10 sandali scontati di Bershka che devi avere nel tuo armadio

Nelle vendite estive, Bershka ha diverse sandali, sia piatte che con plateau o con tacco, con sconti incredibili. Sono tutti molto facili da abbinare e si adattano a ogni occasione.

Sandali delle vendite estive da Bershka

I sandali bianchi sono molto di moda questa stagione, quindi questi sandali piatti sono una scelta sicura per qualsiasi occasione. Con dettaglio di cinturino con fibbia alla caviglia, sono molto facili da abbinare e offrono il massimo comfort. 9,99€.

Se vuoi acquistare dei sandali con plateau, questi sono ottimi. Con un tacco alto 5 centimetri, si abbinano benissimo a un vestito lungo stile boho con stampa floreale. 9,99€.

Per un look da spiaggia, questi sandali impermeabili delle vendite Bershka sono un’ottima scelta. Di colore verde e con cinghia e chiusura in velcro sul tallone, puoi abbinarli al tuo bikini preferito e a un vestito stile caftano. 9,99€.

Un paio di sandali piatti con cinturini con dettaglio di borchie sull’area del piede. Un calzatura essenziale per i mesi caldi con la quale puoi creare molti look diversi. Con una gonna pareo e un top sono perfetti per andare in spiaggia. 12,99€.

Bershka ha anche in saldo diversi sandali con tacco, come questi sandali con tacco e plateau di colore nero. Sono ottimi per un look serale. Puoi abbinarli a un vestito lungo nero. 9,99€.

Il rosa è uno dei colori più di moda questa estate, quindi questi sandali con tacco e plateau sono fantastici per essere alla moda. Per un’occasione speciale, puoi abbinarli a una tuta lunga. 9,99€.

Se ti piacciono i colori vivaci, come il verde lime, questi sandali sono perfetti per te. Con cinturino con chiusura a fibbia alla caviglia e cinturino sull’area del piede, si abbinano benissimo a un completo giacca e pantaloni bianchi. 9,99€.

Un paio di zeppe di iuta sono un must durante la stagione estiva, e Bershka ha queste in saldo che offrono comodità e stile allo stesso tempo. Abbinarle è facilissimo, con un vestito dallo stile rustico o con un coordinato di blusa cropped e gonna mini. 19,99€.

Il denim è la tendenza del momento, quindi questi sandali con tacco sono uno dei migliori acquisti che puoi fare. Puoi creare un look total denim abbinandoli a un vestito in denim. 19,99€.

E, infine, un paio di sandali cangrejeras con tacco che puoi indossare tutti i giorni perché sono molto comodi. Di colore nero e con chiusura a fibbia, risolveranno tutti i tuoi problemi di stile perché si abbinano con tutto.

4.1/5 - (8 votes)