10 sandali Gioseppo scontati al massimo. Non riuscirai a resisterti.

Gioseppo si è trasformato nel marchio di sandali dell’estate, non potrai resistere a un tipo di calzatura che si distingue da sola. Ad aumentare la visibilità mondiale di questo marchio è la stessa Elsa Pataky che non ha esitato a mostrare i migliori pezzi della nuova collezione. In questi saldi puoi acquistare una serie di sandali a un prezzo scandaloso. Prendi uno di questi 10 sandali Gioseppo per molto meno di quanto ti aspettavi, sono dei buoni capi di stagione.

Le 10 sandali più scontate e belle di Gioseppo

Questi sandali con zeppa di Guioseppo sono scontati e sono un vero gioiello. Un buon capo di base che, essendo neri, si abbinano a tutto e inoltre sono estremamente comodi. Costavano più di 60 euro e ora si vendono per 30.

Questi sandali dorati sono passati da 70 euro a soli 50, sono un buon capo di base con cui ci vedremo bene tutto l’estate. Per andare in festa o in spiaggia, non ce li toglieremo.

I sandali più comodi e basic del colore della stagione possono essere tuoi per soli 30 euro. Sono una buona opzione per quest’estate e sono disponibili in più colori.

Le cangrejeras dallo stile romano che ti accompagneranno in ogni occasione quest’estate. Puoi indossarle per lavorare o mentre sei in vacanza, si abbinano a tutto e costano 36 euro.

Le espadrillas basse in pelle a meno di 40 euro non possono mancare nel tuo guardaroba quest’estate, sono Gioseppo e si abbinano particolarmente bene a tutto.

Con perline multicolore, non troverai sandali più originali e belli in questi saldi a un prezzo scandaloso. Costano solo 42 euro.

Dei sandali piatti incredibili a soli 32 euro sono una buona scelta in questi saldi di Gioseppo. Hanno finiture in pelle e si abbinano a tutto, non si può chiedere di più.

I sandali con tacco neri a meno di 40 euro che salveranno tutti i tuoi look quest’estate. Se ti piacciono i tacchi, non puoi esitare a prenderli, sono un buon capo di base.

Questo modello di sandalo è davvero bellissimo, costa solo 36 euro e diventerà uno dei tuoi preferiti. Sono in pelle e hanno delle finiture con cui farsi notare.

I sandali in pelle tipo schiava in un bellissimo colore marrone sono una scelta sicura in Gioseppo. Si vendono per soli 24 euro.

