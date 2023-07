10 sandali di H&M da tenere d’occhio durante i saldi di metà stagione.

Cuando hay descuentos, tenemos la oportunidad de hacernos con productos di eccellente qualità a ottimi prezzi, e queste 10 sandali di H&M dimostrano che ci sono molte alternative tra cui scegliere quando si tratta di calzature.

Sono inclusi nei saldi estivi e ci sono sconti che ti permettono di acquistare due o tre paia di sandali. Ecco alcuni dei modelli più conosciuti.

10 sandali di H&M

Sandali gladiatore

Costavano 27,99 euro, ma ora sono in vendita a 7,99 euro. Con punta quadrata aperta e larga fascia sul collo del piede con decorazioni in metallo, si tratta di un modello ideale per attirare l’attenzione. Perfetto per uscite informali con le amiche, si distingue per le sue sottili fasce lunghe che avvolgono la caviglia, fodera in raso e soletta.

Sandali stile espadrillas con nodo

Ora li puoi avere a 9,99 euro, prima costavano 15,99 euro. Se stai cercando delle calzature da casa, questi sandali stile espadrilla con ampia fascia annodata in twill ti conquisteranno. Hanno una soletta in tela di iuta, intersuola sagomata con fascia intrecciata di juta e suola a coste.

Sandali stile espadrillas con nodo

Un’altra soluzione per eventi semi-formali o informali; delle espadrillas con ampia fascia annodata in twill e solette in tela di iuta, intersuole sagomate con fascia intrecciata di juta e suola a coste di due centimetri.

Sandali con tacco quadrato

Più costose dei modelli precedenti, ma comunque convenienti, questi sandali con punta rotonda, fasce incrociate con borchie decorative, cinturino regolabile con fibbia di metallo e suola effetto legno sono una scelta interessante per le uscite serali.

Sandali con plateau in pelle

Vuoi guadagnare un po’ di altezza? Scegli questi sandali in pelle con punta quadrata e sottili fasce sul collo del piede, che dispongono anche di cinturini regolabili alla caviglia, fodera e solette in pelle, plateau e tacco quadrato di dieci centimetri.

Mules style espadrillas

Queste espadrillas stile mules sono tra le più sofisticate. Il loro prezzo è di 32,99 euro e sono disponibili in diverse taglie.

Gladiatore

In questo caso, non sono in saldo ma hanno un prezzo che non puoi lasciarti sfuggire. Sono i sandali gladiatore che costano solo 17,99 euro.

Sandali piatti

Per essere ancora più comoda, hai questo modello in verde e dettagli. Sono completamente piatti e il loro prezzo era di 15,99 euro, ma ora li puoi avere a soli 3,99 euro.

A zeppa

Con uno sconto del 50%. Sono davvero ideali e sono i sandali con zeppa che puoi avere ora per soli 17,99 euro.

Mules con punta quadrata

Sono enigmatiche e le puoi acquistare a 17,99 euro. Ora puoi cercare la tua taglia.

