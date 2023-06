10 prodotti IKEA in offerta esclusiva solo online che saranno gratuiti per te

10 prodotti IKEA in offerta esclusiva solo online che saranno gratuiti per...

Se stai cercando di rinnovare la tua casa in vista della nuova stagione estiva, non puoi perderti le diverse offerte che Ikea ha ora disponibili. Questo è senza dubbio uno dei migliori negozi di mobili e decorazioni, per non dire che è il più famoso di tutti, quindi niente come fare un giro sul suo sito web, per poter ottenere i 10 prodotti di Ikea con offerte esclusive solo online che ti verranno regalati. Non ci crederai!

Le 10 migliori offerte di Ikea

Il negozio online di Ikea è una buona soluzione se desideri acquistare in modo molto più comodo, soprattutto quando sappiamo che ci sono offerte che molto probabilmente non trovi nei negozi fisici.

In particolare, queste sono le dieci migliori offerte online di Ikea che sicuramente non vorrai lasciarti sfuggire.

Cuscino Gokvälla

Il cuscino Gokvälla è una delle novità di Ikea per questa estate che inoltre è in offerta. Si distingue per la sua bella stampa. Ha una misura di 40 x 58 cm e si vende per 2,99 euro

Tovaglia Ordentlig

Per proteggere il tavolo mentre mangi o ceni, hai in offerta anche il tovagliolo singolo Ordentlig in plastica, con misure di 46 x 33 cm e a un prezzo di 3,99 euro.

Cuscino per sedia Staggstarr

Oltre alle fodere per cuscini, Ikea ha in offerta solo online anche i cuscini per sedie, come questo bellissimo modello con misure di 36 x 36 x 2,5 cm e a un prezzo di 5,99 euro.

Piatto Gokvälla

Della stessa linea Gokvälla che abbiamo menzionato per il cuscino, Ikea ha anche questo piatto che si distingue per la sua eleganza e una bella stampa su bianco. Misura 22 cm e ha un prezzo di 7,99 euro.

Coperta Holmvi

Anche se si avvicina l’estate, avere una coperta vicino quando ci sdraiamo per riposare un po’ non fa mai male. Da Ikea hai la coperta Holmvi in offerta a un prezzo di 9,99 euro. Le misure di questa coperta beige-grigia e fatta di poliestere riciclato sono 120×160 cm.

Cuscino Näbbstarr

Da Ikea hai in offerta anche alcuni dei loro cuscini, tra cui il miglior modello di tutti. La fodera ergonomica Näbbstarr che è multiposizione, ha misure di 40 x 75 cm e un prezzo di 12,99 euro.

Set da forno

Se ti piace cucinare, soprattutto dolci e dessert, hai ora in offerta da Ikea questo set da forno che conta 7 pezzi e che si vende a un prezzo di 14,99 euro.

Sgabello Kyrre

Anche in offerta, hai questo sgabello della linea Kyrre che si distingue per il suo design moderno, il suo colore verde e il suo prezzo di soli 24,99 euro.

Copripiumino + 2 federe Vinteriberis

Non lasciarti sfuggire nemmeno questa offerta di Copripiumino + 2 federe della linea Vinteriberis di Ikea con stampa multicolore. Hanno misure di 240 x 220 e 50 x 60 cm e si vendono per 29,99 euro.

Tenda Lenda

Infine, la tenda più venduta di Ikea nel suo negozio online. È perfetta per la stagione calda e inoltre essendo bianca, si abbina con qualsiasi mobile che hai messo. Le sue misure sono 140×300 cm e il prezzo è di 39,99 euro.

4.2/5 - (5 votes)