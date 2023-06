10 prodotti di punta che Ikea ha scontato solo sul suo sito web e che vale la pena acquistare.

Desideri rinnovare la tua casa con prodotti di qualità e design a prezzi incredibili? Allora non perderti le proposte di Ikea, considerando che stiamo parlando del negozio di arredamento e mobili numero uno, che attualmente ha grandi sconti sul suo negozio online. Prendi nota quindi, perché abbiamo selezionato 10 prodotti che sono tra i più popolari e che sicuramente non vorrai perdere. Questi sono i 10 prodotti top che Ikea ha messo in saldo solo sul web e che valgono la pena.

10 prodotti top di Ikea in saldo

Dovrai correre prima che finiscano, perché i prodotti che ti mostriamo ora non solo si distinguono per essere in saldo su Ikea, ma anche perché sono tra i più desiderati. Inoltre, acquistandoli sul loro sito web, potrai riceverli comodamente a casa tua, con solo alcuni “clic”. Andiamo a prenderli!

Scaffale Variera

Questo versatile scaffale è ideale per organizzare ad esempio gli oggetti nei mobili della cucina. Può essere utilizzato in qualsiasi stanza della casa poiché la sua funzione di organizzazione è perfetta sia per la cucina, il bagno o persino la camera da letto. È ora in saldo a 6,99 euro.

Poltrona Poäng

Con il suo design ergonomico e lo stile moderno, la poltrona Poäng offre comfort e stile a un prezzo accessibile di 79 euro. Uno dei grandi successi di Ikea che attualmente impazza.

Piantana RANARP

Rinnova il tuo salotto o soggiorno, con la migliore piantana di Ikea. Un modello con un design industriale classico e fornisce un’illuminazione accogliente per goderti un buon libro o quel momento in cui finalmente ti sdrai sul divano e guardi i social network. Il suo prezzo sul sito web di Ikea è di 59,99 euro.

Comodino Malm

Il comodino Malm è conosciuto per il suo design minimalista e il suo ampio spazio di archiviazione. È una scelta popolare per le camere da letto e gli armadi che è diventato di fatto uno dei mobili Ikea più venduti. Disponibile in bianco e marrone, ha un prezzo sul suo sito web di 109 euro.

Tavolino Lack

Il tavolino Lack è una scelta economica e funzionale in modo che possa disporre di un mobile ausiliario vicino al divano, ad esempio, o alla poltrona. Con il suo design di base e le dimensioni di 35×35 cm è perfetto per mettere il portatile accanto o anche per avere i telecomandi ordinati. Il suo prezzo ora in saldo sul sito web di Ikea è di 7,99 euro.

Libreria Billy

Questa iconica libreria di Ikea offre una soluzione di archiviazione pratica ed elegante per libri, oggetti decorativi e altro ancora. È la libreria più venduta di tutte quelle che troviamo in Ikea, ed ha ora un prezzo di soli 59 euro.

Set di coltelli Fördbula

Questo set di coltelli in acciaio inossidabile offre una qualità affidabile a un prezzo accessibile. Sono due coltelli, uno da chef (L totale 27 cm) e uno multiuso (L totale 17 cm). Il suo prezzo in saldo è di soli 3,99 euro.

Materasso Agotnes

Questo materasso in schiuma ferma offre un buon supporto e comfort a un prezzo competitivo. Ha uno spessore di 10 cm e il suo prezzo scontato è di 69 euro.

Tende Merete

Le tende Merete sono una scelta popolare per vestire le finestre, offrendo privacy e uno stile semplice ed elegante. Sono inoltre perfette per la stagione estiva e il loro prezzo sul loro sito web è di 39,99 euro.

Ciotole Kalas

Queste ciotole sono pratiche per servire ad esempio la colazione, ma anche per cucinare e contenere gli ingredienti, o conservare gli avanzi. Si vendono ora in offerta a 2,49 euro le 6 unità di diversi colori.

