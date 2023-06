5 pantaloni di Mango Outlet che costano meno di 10 euro.

Se stai cercando opzioni per avere il tuo miglior look della stagione primavera/estate spendendo poco denaro, gli outlet possono essere i tuoi alleati. Ti mostriamo 5 pantaloni di Mango Outlet per meno di 10 euro che sicuramente vorrai aggiungere ai tuoi outfit.

Li hai in varie occasioni. Devi fare presto perché le taglie si esauriranno presto.

5 Pantaloni di Mango Outlet per meno di 10 euro

Destacamos el jeans wideleg a vita bassa, che ha un prezzo di 8,99 euro. Si distingue per le sue gambe larghe che recuperano la vita bassa che era di moda negli anni ’90, ma modernizzandola. Si distingue per alcuni dettagli caratteristici come il suo tessuto in stile denim di cotone, le passanti, le tasche e la sua chiusura doppia.

C’è anche il pantalone culotte stampato che costa 9,99 euro ed è indispensabile nei giorni caldi, e questo spicca per quella stampa floreale che attirerà l’attenzione. Ha anche un tessuto elastico di cotone misto e dei bei taschini decorativi posizionati sulla parte anteriore.

D’altra parte, il modello flare crop di 8,99 euro è realizzato in un tessuto misto di poliestere riciclato, di stile crop si ruba gli sguardi altrui grazie ai suoi taschini decorativi e la sua chiusura nascosta con accessori come bottone, gancetto e cerniera.

Mentre hai i jeans mom a vita alta, a soli 6,99 euro, sono ideali per le donne in gravidanza o che preferiscono sentirsi comode con se stesse.

Questo modello di jeans viene con passanti, cinque tasche e chiusura zip e bottone; ed è disponibile in più di cinque colori.

Il pantalone culotte in lino è al prezzo di 8,99 euro. è realizzato in un tessuto di lino leggero, perfetto per i giorni caldi all’aria aperta, questo pantalone culotte a vita alta include tasche laterali e un design a campana che si abbinerà molto bene con una camicia a maniche corte negli eventi informali.

Mentre il pantalone culotte stampato è uno dei preferiti da tutti grazie alla quantità di stampa e allegria che ci dà. Ha un prezzo scontato di 9,99 euro.

