10 jeans di Zara che valorizzano la figura e stanno facendo un successo durante i saldi

È sempre un buon momento per ampliare il tuo guardaroba con nuovi pantaloni e qui ci sono 10 jeans di Zara scontati. Sono alternative che dovresti considerare sia che tu stia cercando un paio di jeans per questa stagione estiva che per il resto dell’anno. Ci sono diversi stili, colori, tipi e materiali. Il denim trionfa sempre, indipendentemente dalla stagione dell’anno.

10 jeans di Zara che valorizzano la figura:

1. Jeans TRF dritti a vita media:

Una scelta di base, un paio di jeans a vita media con cinque tasche per portare le tue cose più piccole e alcuni altri dettagli attraenti. Tra questi, la chiusura anteriore con cerniera e bottone metallico e il fondo rifinito senza cuciture che gli conferiscono un aspetto sobrio e semplice. Prima il prezzo era di 29,95 euro e ora costa 17,99 euro.

2. Jeans ZW Wide Leg ad alta vita:

Per le donne a cui piace l’alta vita, con cinque tasche e un effetto lavato che conferisce un’estetica diversa dagli altri. Potrai distinguerti dal resto delle donne con quell’effetto e i tagli nella parte anteriore, senza dimenticare la chiusura con cerniera e bottone. Costa 19,99 euro.

3. Jeans TRF Barrel ad alta vita:

Con effetto lavato, come il precedente, si distingue per la chiusura anteriore con cerniera e bottone metallico insieme a quelle cinque tasche. Prima il prezzo era di 29,95 euro e con lo sconto costa 19,99 euro.

4. Jeans Z1975 Cargo Paperbag ad alta vita:

Il classico pantalone cargo a vita alta con vita elastica e arricciature. Include tasche anteriori e posteriori e tasche con pattina sulla gamba e una chiusura anteriore con cerniera e bottone metallico. Costa 25,95 euro e ora paghi solo 17,99 euro. Risparmi il 30%.

5. Pantaloni fluidi Utility ZW :

Infine, per completare i jeans precedenti, un pantalone fluido realizzato con un tessuto misto di lyocell e lino che diventerà il tuo miglior compagno durante la stagione calda. Prima costava 35,95 euro e ora paghi 25,99 euro.

6. Jeans ZW slim a vita alta cropped:

In questo caso si tratta di un paio di jeans leggermente classici che si reinventano e si adattano a tutto. Costa 29,95 euro e ora paghi solo 19,99 euro.

7. Jeans TRF stove pipe a vita alta:

In nero sono sempre eleganti in ogni occasione. Sono jeans a vita alta con cinque tasche, con chiusura anteriore con cerniera e bottone metallico. Il prezzo era di 25,95 euro e ora lo puoi avere per 17,99 euro.

8. Jeans ZW skinny a vita alta:

Sono aderenti e mettono in risalto la figura. E sono in saldo, quindi non puoi lamentarti. Costano 29,95 euro e ora li puoi avere per solo 19,99 euro.

9. Jeans TRF flare a vita media cropped:

In questo caso, scegliamo un paio di jeans aderenti che si abbinano a tutto e a una varietà di capi. Li puoi avere per 17,99 euro, grazie al 30% di sconto.

10. Jeans ZW skinny a vita media:

In un blu più intenso, saranno i jeans che meriti e di cui hai bisogno per questa stagione. Il prezzo è di 29,95 euro e li puoi acquistare per 19,99 euro.

