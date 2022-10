10 hack IKEA da replicare

Il concetto IKEA trucchi non ha bisogno di presentazioni! Popolarizzata più di dieci anni fa da tuttofare e appassionati di bricolage, questa pratica consiste nel modificare un mobile o un oggetto IKEA, migliorandolo secondo i nostri gusti o talvolta distogliendolo dalla sua funzione primaria. Scopri i 10 IKEA trucchi il più popolare; le trasformazioni che potresti voler riprodurre per personalizzare il tuo arredamento.

1- La libreria BILLY

La libreria BILLY è uno dei mobili iconici del brand svedese. Venduto per meno di $ 200, disponibile in diversi colori, con o senza porta, può essere personalizzato in diversi modi per dargli un aspetto più raffinato.

Dipingi il fondo della libreria di un colore che corrisponda al tuo arredamento;

Allinea il fondo con una bella carta da parati che attirerà l’attenzione sugli scaffali;

Aggiungi modanature intorno alla libreria BILLY per darle un aspetto integrato. Intorno a un camino in soggiorno, ad esempio, le modanature possono riempire lo spazio tra la parte superiore delle mensole e il soffitto.

2- Mobili IVAR

Il piccolo mobiletto in legno IVAR è diventato il protagonista del nostro arredamento. Questo piccolo armadio in pino poco profondo può integrarsi con le scaffalature per creare disposizioni aperte e chiuse. I fai-da-te si sono affrettati a vedere il potenziale di trasformazione delle porte e della base. Con un po’ di ingegno, gli darai l’aspetto di un mobile di fascia alta. Ecco le idee di IKEA trucchi per ispirarti:

Aggiungi gambe di stile moderno di metà secolo o gambe a forcina per creare una consolle;

Dipingi i mobili IVAR per abbinarli al tuo arredamento;

Sostituisci le porte con fustigazione o rattan intrecciato (più conveniente) per dargli un po’ di stile;

Incolla le perline rotonde sulle facciate per un motivo a listelli in legno di tendenza.

3- La cassettiera MALM

La famosa cassettiera MALM di IKEA non riguarda solo la creazione di contenitori in camera da letto. Diverse cassettiere MALM possono anche essere utilizzate come piattaforma per creare nuovi contenitori personalizzati. Esempi:

Assembla 2 cassettiere MALM e posiziona sopra un piano di lavoro in legno per creare un’isola cucina;

Posiziona 2 cassettiere MALM sotto una piattaforma rialzata realizzata per contenere un materasso e hai un letto rialzato.

4- Lo scaffale KALLAX

Questa IKEA hackerare ben noto è trasformare lo scaffale KALLAX in una panca. Niente di più semplice: appoggiare la mensola a terra e utilizzare le scatole per posizionare cestini o riporre le scarpe in un ingresso. Allora decora la seduta con comodi cuscini e il gioco è fatto!

5- L’armadio PAX

Nella classifica degli armadi prefabbricati economici, l’armadio IKEA PAX conquista la palma della popolarità. Precisamente, è forse un po’ troppo riconoscibile. Per dargli un aspetto integrato, è possibile modificare le ante o aggiungere modanature nella parte inferiore e superiore dell’armadio.

Qui, una cornice nera con faretti è stata aggiunta all’armadio IKEA PAX per creare un mobile su misura per l’ingresso. L’armadio pensile e la panca galleggiante attaccata ad esso trasformano ingegnosamente lo spazio di archiviazione.

6- Deposito scarpe HEMNES

Un progetto un po’ più elaborato per chi ha un’anima fai-da-te: rendere irriconoscibile la scarpiera HEMNES rinnovando il frontale dei vani. In questo esempio, il blogger ha aggiunto lati curvi in ​​compensato e strisce di giunco ​​intrecciate sul davanti. Ha anche dipinto la struttura di nero. Questo è lo spazio di archiviazione ideale per ottimizzare gli spazi ristretti!

7- STOCCOLMA Specchio

Lo specchio tondo con cinturino in pelle è da qualche anno al top delle tendenze. Non importa: perché non trasformare lo specchio economico STOCKHOLM in un elaborato pezzo decorativo? Usa un vecchio cinturino o cintura in pelle per trasformarlo in pochi minuti!

8- La tavoletta EKBY ALEX

La mensola da parete EKBY ALEX di IKEA è progettata per essere fluttuante. Alcune persone fantasiose hanno avuto l’idea di trasformarlo in una consolle aggiungendo delle gambe. Dopotutto, è perfetto per un ingresso con i suoi due cassetti che mimetizzano il disordine!

9- La cassettiera TARVA

In versione singola o doppia, la cassettiera in pino TARVA può sembrare uscita da una boutique di arredamento di lusso! Non devi far altro che trasformare i frontali dei cassetti o le gambe:

Usa la macchia per abbinare il comò ai toni del legno della tua casa;

Aggiungi modanature alla facciata per creare rilievi;

Ridipingi il comò o solo le gambe.

10- Il canestro SNIDAD

Grazie ai suoi graziosi dettagli in rattan intrecciato a mano, il cestino SNIDAD è stato fonte di interessanti diversivi creativi. Aggiungendo una tavola di legno rotonda e rimuovendo le maniglie, un australiano lo ha trasformato in un tavolino da caffè boho-chic. Dipingendolo di nero, o lasciandolo al naturale, è possibile utilizzare il cestino SNIDAD come paralume. Basta praticare un foro al centro del cestino e aggiungere un filo!

Riproducendo uno di questi IKEA trucchi a casa, è probabile che la visita ti chieda dove hai acquistato questo mobile o questo insolito accessorio. Puoi quindi rispondere con orgoglio: “L’ho fatto!”