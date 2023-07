10 fantastiche offerte di Zara Home da non perdere assolutamente: le coperte nordiche che devi acquistare subito.

Scopri le offerte di Zara Home per rinnovare la tua biancheria da letto

Aggiungi stile e comfort al tuo dormitorio con le migliori offerte di Zara Home

Se desideri dare un tocco di stile e comfort al tuo dormitorio e rinnovare la tua biancheria da letto, non perderti i saldi di Zara Home. Il famoso brand di arredamento del gruppo Inditex offre una vasta selezione di copripiumini scontati fino al 50%. Ecco i modelli che ti incanteranno per il loro design, la qualità e il prezzo. Prendi nota, perché questi sono i 10 copripiumini che devi assolutamente avere durante i saldi di Zara Home.

I copripiumini in saldo di Zara Home

I copripiumini di Zara Home sono sempre i più desiderati, quindi non lasciarti sfuggire quelli che ti mostriamo, che sono i bestseller dei loro saldi.

Copripiumino con stampa floreale satinata

Il copripiumino che vedi in copertina è realizzato in un tessuto morbido e lucido con una bellissima stampa floreale su sfondo chiaro. È ideale per creare un’atmosfera romantica e accogliente nella tua camera da letto. Il prezzo scontato è di 39,99 euro per il letto da 200 cm.

Copripiumino in cotone percale

Se preferisci un copripiumino più semplice ed economico, questa opzione in cotone percale è perfetta per te. Ha una texture fresca e leggera ed è disponibile in due colori solidi (verde e nero) da abbinare a qualsiasi stile. Il prezzo scontato è di 19,99 euro per il letto da 90 cm.

Copripiumino in lino lavato

Il lino è un tessuto naturale, traspirante e resistente che conferisce un tocco rustico ed elegante al tuo letto. Questo copripiumino in lino lavato ha un aspetto sgualcito molto attuale e puoi scegliere tra diversi toni neutri o pastello. Il prezzo scontato è di 59,99 euro per il letto da 135 cm.

Copripiumino Toile de Jouy

Questo copripiumino ha un design originale e divertente, con diverse stampe di alberi. È un modo per dare stile e personalità alla tua camera da letto, senza rinunciare al comfort del cotone. Il prezzo scontato è di 39,99 euro per il letto da 200 cm.

Copripiumino con stampa uccelli

Questo copripiumino ha una bellissima stampa perfetta per la stagione estiva, ma anche per l’inverno o la primavera, che conferisce un tocco sofisticato e moderno. È disponibile in un delicato tono chiaro con stampa nera ed è perfetto da abbinare ad altri elementi decorativi. Il prezzo scontato è di 29,99 euro per il letto da 150 cm.

Copripiumino con stampa floreale multicolore

Se ti piacciono le stampe audaci e selvagge, questo copripiumino fa al caso tuo. Ha un design con piccoli fiori multicolori tra i più belli che vedrai. È un modo per conferire carattere e dinamismo alla tua camera da letto, senza perdere il comfort del cotone. Il prezzo scontato è di 19,99 euro per il letto da 90 cm.

Copripiumino in satin con stampa paisley

Questo copripiumino ha una stampa paisley o cachemire, con motivi orientali nei toni del blu e del verde su sfondo bianco. È un copripiumino molto elegante e delicato, che crea un’atmosfera rilassante e armoniosa nella tua camera da letto. Il prezzo scontato è di 59,99 euro per il letto da 200 cm.

Copripiumino con stampa leopardo

Questo copripiumino ha una stampa divertente e originale che è di tendenza. È un copripiumino audace con il motivo maculato del leopardo, che conferisce un tocco di natura e allegria alla tua camera da letto. Il prezzo scontato è di 29,99 euro per il letto da 135 cm.

Copripiumino con stampa a quadri

Questo copripiumino ha una stampa splendida ed elegante, con quadri di diverse tonalità neutre. È un copripiumino molto sofisticato e originale, che crea un’atmosfera di calma e bellezza nella tua camera da letto. Il prezzo scontato è di 29,99 euro per il letto da 135 cm.

Copripiumino con stampa a righe

Questo copripiumino ha una stampa classica e versatile, con righe orizzontali nei toni del blu e del bianco. È un copripiumino facile da abbinare ad altri tessuti e accessori, che conferisce un tocco di freschezza ed eleganza al tuo letto. Il prezzo scontato è di 19,99 euro per il letto da 90 cm.

Non aspettare oltre e approfitta dei saldi di Zara Home per acquistare uno di questi copripiumini. La tua camera da letto te ne sarà grata.

