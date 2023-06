10 esclusive offerte di Adidas che troverai solo da Decathlon.

Adidas è uno dei marchi sportivi più famosi al mondo, potrebbe essere detto che è il più famoso insieme a Nike, uno di quei marchi che sono sempre una scelta sicura sia in termini di design che di funzionalità e qualità. Oggi ti mostriamo i 10 affari di Adidas su Decathlon che potrai sfruttare molto e che potresti comprare perché ti saranno utili in qualsiasi momento… prendi nota!

10 affari di Adidas su Decathlon che ne valgono la pena

Canottiera fitness Adidas donna rosa

Questa comoda canottiera a spalle scoperte è ideale per diverse situazioni, oltre ad avere un design perfetto per donarti uno stile incredibile e che puoi abbinare in molti modi. Ha uno sconto del 21% che porta il prezzo finale a 17,99€.

Leggings fitness ciclisti Adidas donna grigi

Sono dei pantaloncini realizzati in cotone che offrono morbidezza, comfort e totale libertà di movimento, con un design ispirato al ciclismo, aderenti e con le 3 famose strisce del marchio tedesco. Hanno uno sconto del 17% che porta il prezzo finale a 22,99€.

Scarpe sportive con velcro per bambini Adidas Tensaur nere e blu

Queste ormai mitiche scarpe sportive di Adidas sono ideali per accompagnare i più piccoli di casa nelle loro attività sportive quotidiane, con dettagli come suola in gomma, tomaia in pelle sintetica e chiusura con velcro che permette di indossarle e toglierle facilmente. Hanno uno sconto del 14% su Decathlon che porta il prezzo finale a 29,99€.

Maglia fitness cardio Adidas uomo blu

È una maglia dotata della tecnologia AEROREADY, che rimuove efficacemente il sudore in modo che tu possa godere di totale comfort senza che l’umidità sia un problema. Ha uno sconto dell’11% che porta il prezzo finale a 14,99€.

Scarpe da passeggio Adidas Vl Court 2.0 donna grigie

Sono delle scarpe da ginnastica appositamente progettate per camminare ogni giorno, con uno stile casual ideale per il quotidiano ispirato allo skate e con altri dettagli come la tomaia premium in camoscio e la suola in gomma aderente, tra gli altri. Hanno uno sconto del 35% che porta il prezzo finale a 44,99€.

Short Adidas 3 strisce Aeroready neri per bambini

Pensati per bambini dai 6 ai 16 anni, sono adatti alla pratica sportiva sia al chiuso che all’aperto, con dettagli come la fodera in mesh per offrire la migliore traspirabilità. Hanno uno sconto del 20% che porta il prezzo finale a 19,99€.

Scarpe da tennis per bambini Adidas Courtflash multipista nere

Queste scarpe per bambini hanno una suola in EVA e una tomaia in tessuto, sono delle scarpe leggere e comode che offrono un’eccellente ammortizzazione e resistono a tutti quei passi che i piccoli di casa fanno alle scarpe, soprattutto quando praticano qualche attività sportiva. Hanno uno spettacolare sconto del 40% che porta il prezzo finale a 29,99€.

Borsa da palestra fitness Adidas nera

Questa pratica borsa è ideale per andare in palestra e non dimenticare nulla a casa, con spazio per tutto il necessario, come un asciugamano o il cambio per andare al lavoro. Di colore nero, ha uno sconto del 17% che porta il prezzo finale a 22,99€.

Maglia fitness cardio Adidas uomo bianca

Questa maglia è un design versatile, comodo e alla moda, ideale per ogni allenamento e dotata della tecnologia AEROREADY che offre la massima traspirabilità. Ha uno sconto del 15% che porta il prezzo finale a 16,99€.

Pantaloncini fitness Adidas donna grigi

L’ultimo dei grandi affari di Adidas su Decathlon che abbiamo selezionato è un pantaloncino comodo e versatile che puoi indossare praticamente ovunque grazie al suo taglio e tessuto. Ha uno sconto del 25% che porta il prezzo finale a 20,99€.

