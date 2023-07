10 costumi da bagno che non avresti mai immaginato di trovare da Stradivarius.

10 costumi da bagno che non avresti mai immaginato di trovare da...

Il Summer Sales di Stradivarius sta essendo incredibile e tra tutti i capi disponibili sul negozio online ci sono diversi costumi da bagno e bikini ideali per un look da spiaggia.

Costumi da bagno e bikini dello sconto di Stradivarius

I dettagli cut-out sono una delle tendenze più virali della stagione e ora anche tu puoi sfoggiarli con questo costume da bagno dello sconto di Stradivarius. È di colore nero e sta veramente bene. 12,99€.

Se ti piacciono i colori vivaci, come il giallo, questo bikini è perfetto per te. Composto da un top triangolo e un classico slip, esalta molto l’abbronzatura ed è disponibile in una vasta gamma di taglie. 9,99€.

Di tutti i costumi da bagno che ha Stradivarius in saldo, questo è uno dei più semplici ma anche dei più belli. Puoi abbinarlo a delle sandali con zeppa di yuta e un vestito kaftano. 12,99€.

La caratteristica più distintiva di questo bikini è lo slip brasiliano, una fusione tra lo slip classico e il tanga. Sul retro ha un taglio a V, coprendo solo la metà della parte posteriore. È ideale per sfoggiare una figura stupenda in spiaggia. 9,99€.

Senza dubbio, questo è uno dei costumi da bagno più speciali che abbiamo visto da molto tempo. Di colore nero e realizzato in tessuto di tulle, ha dettagli trasparenti sullo scollo e sulla vita e una manica asimmetrica. 12,99€.

I toni metallici sono più di moda che mai, quindi questo costume da bagno è ideale per essere alla moda. Di colore argento e con spalline regolabili con fiocco, esalta le curve. 12,99€.

Un altro costume da bagno cut-out dello sconto di Stradivarius, questo in colore blu e con un design asimmetrico. Con un vestito vaporoso e sandali bassi con lacci avrai il miglior look da spiaggia. 12,99€.

Un costume da bagno di colore giallo con dettaglio di schiena intrecciata e arricciatura sul petto. Nonostante sia un costume da bagno basico, vale veramente la pena perché sta molto bene su donne di tutti i tipi di corporatura. 12,99€.

Questo è un bikini sexy e audace di colore nero con dettaglio cut-out in vita. Il nero è ottimo per i costumi da bagno perché mette in risalto l’abbronzatura e, inoltre, affina la silhouette. 12,99€.

E, infine, vogliamo mostrarti questo bikini con dettaglio di palline sul top e sulla slip. Di colore bianco e con dettaglio di fiocco sulla slip, sta per esaurirsi nel negozio online di Stradivarius. 12,99€.

