10 bikini del Decathlon che faranno tendenza quest’estate

L’estate è quasi dietro l’angolo e in molte zone del paese le temperature sono già perfette per un tuffo in spiaggia e godersi i primi raggi di sole per ottenere quel bel colorito abbronzato che tanto bene sta in questa stagione dell’anno. Oggi ti presentiamo una selezione di 10 costumi da bagno di Decathlon che avranno successo quest’estate e che stanno già vendendo come dei hotcakes grazie al loro prezzo e al loro design … scegli il tuo e goditi l’estate!

10 costumi da bagno di Decathlon

Top bikini donna surf sportivo scollo a V verde

Questo top bikini ha uno scollo a V montato su un nastro, oltre ad altri dettagli come un doppio regolatore sulla schiena e spalline sottili e regolabili che lasceranno la schiena scoperta. Specificamente progettato per la pratica sportiva, è ideale sia per gli sport acquatici che sulla spiaggia. Attualmente ha un prezzo di 19,99€.

Braguita bikini tanga donna nera

Questa braguita bikini ha la forma classica davanti, con una copertura minima dietro, progettata per la pratica di sport acquatici e con un prezzo di soli 9,99€.

Costume da bagno donna aquagym giallo mostarda Ines

Questo costume da bagno è uno dei più venduti, progettato specificamente per le lezioni di aquagym, ti fornirà grande libertà di movimento sia in acqua che fuori. Con texture a righe, sia il collo che la schiena sono a V, con un colore giallo molto accattivante e ha anche un reggiseno integrato per offrire una leggera ma efficace sostegno. Attualmente ha uno sconto del 66% che lo lascia ad un prezzo finale di soli 9,99€.

Costume da bagno donna surf imbottito rimovibile nero

Questo costume da bagno ha un design sportivo classico, con scollo e schiena a U, oltre a imbottiture rimovibili. È molto facile da indossare e togliere, molto pratico sia per gli sport acquatici che per le attività sulla spiaggia. Attualmente ha uno sconto del 40% che lo lascia ad un prezzo finale di 11,99€.

Costume da bagno donna nuoto righe blu navy bianco

Si tratta in questo caso di un intero costume da bagno ideale per chi si avvicina al nuoto e vuole godersi l’acqua con tranquillità, comodità e libertà di movimento. Ha dettagli come spalline sottili, reggiseno integrato, schiena incrociata e imbottiture rimovibili. Il suo prezzo è di 19,99€.

Costume da bagno donna surf modellante blu fiori

È un bellissimo costume da bagno stampato che ha dettagli come la schiena scoperta, lo scollo a V, il rivestimento modellante per ottenere un effetto pancia piatta e il reggiseno integrato. Disponibile fino alla taglia 52, ha attualmente un prezzo di 34,99€.

Top bikini donna surf triangolo a coste rosa

Questo top bikini è uno dei più venduti nelle ultime settimane, un successo grazie a caratteristiche come imbottiture rimovibili, regolabile su collo e schiena e rivestimento grezzo non visibile. È ideale sia per gli sport acquatici che per le attività sulla spiaggia e ha un prezzo di 11,99€.

Costume da bagno donna nuoto fiori nero

Questo bel costume da bagno a fiori nero è ideale per godersi l’acqua con tranquillità, libertà di movimento e comodità, con dettagli come schiena incrociata, spalline sottili, reggiseno interno e imbottiture rimovibili. Attualmente ha un prezzo di 19,99€.

Braguita bikini brasiliana donna surf a coste rosa

Questa braguita bikini brasiliana ha un taglio alto sulla gamba, con bordo elastico in vita per fornire la migliore tenuta se la usi per praticare sport. Realizzato in un 84% di poliestere riciclato, ha attualmente uno sconto del 13% che lo lascia ad un prezzo di soli 12,99€.

Costume da bagno donna nuoto rosso 100 Heva Joy

L’ultimo dei bikini e dei costumi da bagno di Decathlon che selezioniamo per questo articolo è un costume da bagno progettato per godersi l’acqua con la maggiore libertà di movimento e comodità, con caratteristiche come taglio facile, reggiseno interno e imbottitura rimovibile. Ha un prezzo di 24,99€.

