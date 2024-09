10 affari da Lidl per il ritorno a scuola: addio a spendere una fortuna

Rewrite in italian language the following text completely:

Aunque muchos siguen de vacaciones y los niños todavía cuentan con más de diez días, e incluso más para el inicio de las clases y del nuevo curso escolar, que duda cabe que cuando encaramos la recta final del mes de agosto, un pensamiento llega a todos los padres y madres: la vuelta al cole. No importa si tu peque empieza primaria, secundaria o el último curso de infantil, la realidad es la misma para todos. Las listas de material escolar se alargan año tras año, y los precios a menudo se multiplican . Sin embargo, no todo está perdido, porque Lidl ha decidido echar una mano a todas las familias con ofertas irresistibles que hacen que la vuelta al cole sea mucho más llevadera y, sobre todo, más asequible. Como ya todos sabemos desde hace tiempo, Lidl ha demostrado ser mucho más que un supermercado sin más. En esta época, destaca por su variedad de productos para la vuelta al cole que combinan calidad y buen precio. Desde mochilas ergonómicas hasta kits completos para el colegio, Lidl ofrece todo lo necesario para que los niños vuelvan a las aulas equipados y preparados, sin que sus padres tengan que romperse demasiado la cabeza para poder ajustar el presupuesto. Toma nota entonces porque te ofrecemos a continuación, 10 auténticas gangas que Lidl tiene en sus estanterías para la vuelta al cole. ¡Di adiós a los precios desorbitados y prepárate para llenar la mochila de tus hijos con productos de calidad a un precio más que razonable!. 10 gangas de Lidl para la vuelta al cole Como avanzamos, Lidl tiene ya en sus tiendas y también en su bazar online, mochilas para la vuelta al cole, así como estuches, material escolar como lápices o rotuladores y hasta ropa para que los niños estrenen prendas los primeros días de clase. Te destacamos estas 10 gangas, aunque debes saber que en las tiendas de Lidl encontrarás muchas más. Mochila escolar ergonómica El primer producto en nuestra lista es algo imprescindible: la mochila escolar ergonómica. Con su precio rebajado de 22.99 € a sólo 18.99 €, esta mochila no solo es una ganga, sino también una apuesta por la salud de los más pequeños. Gracias a su sistema de transporte de altura regulable, se adapta a la estatura de los niños entre 1,40 m y 1,80 m, asegurando que la carga se distribuya de manera adecuada y no afecte negativamente su postura. Además, cuenta con acolchado ergonómico en la parte trasera y correas regulables para los hombros, lo que ofrece una comodidad excelente, incluso durante los trayectos más largos. Con 22 litros de capacidad, esta mochila es espaciosa sin ser voluminosa, ideal para llevar libros, portátil (hasta 17,3″), y otros materiales. También incluye bolsillos laterales de malla perfectos para una botella de agua o un paraguas. Los modelos disponibles, en negro o rosa, añaden un toque de estilo moderno a esta opción tan práctica. Leggi anche : Torna l'Hype Lidl: la collezione in edizione limitata con capi a partire da 1,99 euro Set escolar Mc Neill Si buscas algo más completo, el set escolar Mc Neill es una de las mejores ofertas que encontrarás este año. Este conjunto, originalmente valorado en 199.95€, ha sido rebajado a 79.99€, un ahorro destacado para un set tan bien equipado. El pack incluye una mochila ligera y resistente, un estuche grande desplegable, un estuche pequeño y una bolsa de gimnasia, todo a juego y disponible en colores negro y rosa. Este set destaca no sólo por su diseño compacto y su base impermeable, sino también por la ergonomía que ofrece, especialmente en la zona de la espalda, gracias a su acolchado transpirable. Los detalles reflectantes en las tiras aseguran una mayor visibilidad, lo cual es esencial durante los meses de invierno. Además, con una capacidad de 19 litros y apenas 900 gramos de peso, esta mochila es perfecta para aquellos estudiantes que necesitan llevar mucho sin cargar en exceso su espalda. Mochila escolar ergonómica avanzada Para quienes buscan una opción aún más económica sin sacrificar calidad, Lidl también ofrece una mochila escolar ergonómica avanzada por un precio de auténtica ganga: 12 €. Esta mochila es ideal para estudiantes con una estatura entre 1,40 m y 1,80 m, y cuenta con un bastidor de aluminio para mayor estabilidad, lo que asegura una distribución óptima del peso. Sus características incluyen un compartimento para portátil, dos bolsillos de malla exteriores, una salida para auriculares y una correa para sujetar el monopatín, lo que la convierte en una opción moderna y práctica para los estudiantes más activos. A pesar de su precio reducido, no compromete en cuanto a funcionalidad ni estilo. Set de compás negro Otra ganga que no puedes dejar escapar para la vuelta al cole, es el set de compás negro ø 380 mm, ya que este tipo de material siempre se pide a los niños a partir de los últimos cursos de primaria y también en secundaria. Con un precio de tan sólo 2,99 €, este set de 20 piezas incluye un compás de ajuste rápido con mecanismo de palanca, capaz de trazar círculos de hasta ø 380 mm. Este kit es esencial para las clases de matemáticas y geometría, y a este precio, ¡es difícil dejarlo pasar! Bata de pintar júnior Para los más pequeños de la casa, Lidl ha pensado en esas actividades de manualidades donde las manchas son casi inevitables. Con la bata de pintar júnior, disponible por 6,99 €, podrás estar seguro de que tu hijo o hija se mantendrá limpio mientras desarrolla su creatividad en clase o en casa. Esta bata es además repelente al agua, lo que la convierte en una prenda duradera y fácil de limpiar. Además, los puños elásticos aseguran que las mangas no se ensucien fácilmente. Leggi anche : La fattoria dell'orrore: maiali picchiati con martelli chiodati presentano deformazioni ed ernie Bata escolar con cuello de solapa y bolsillo La bata escolar con cuello de solapa es otro producto esencial para la vuelta al cole, y Lidl la ofrece a un precio inmejorable de 6.99 €. Esta prenda, disponible en tallas de 86/92 a 122/128, es perfecta para proteger la ropa de los más pequeños durante actividades más sucias, como las manualidades o la hora de la comida en el colegio. Su diseño con puños elásticos y botones completos asegura un ajuste cómodo y práctico. Lápices de colores Staedtler Los lápices de colores son un básico en cualquier mochila escolar, y los Staedtler no decepcionan. Por sólo 4,99 €, Lidl ofrece un set de 24 lápices con mina borrable y el clásico perfil hexagonal. Estos lápices no solo son resistentes, gracias a su capa protectora blanca, sino que también son ecológicos, ya que están fabricados con madera de bosques gestionados de forma sostenible. Set de rotuladores sketch Para los estudiantes más creativos, Lidl ofrece un set de rotuladores sketch a sólo 3,99 €. Con 12 colores básicos o 12 colores pastel, estos rotuladores cuentan con dos puntas: una de cuña y otra de pincel, ideales para crear trazos variables y precisos. Perfectos para los proyectos de arte, ilustraciones o incluso para darle un toque único a los cuadernos escolares. Chaqueta estilo «College» infantil La moda también tiene su lugar en Lidl, y la chaqueta estilo «College» infantil es prueba de ello. Con un precio de sólo 7,99 €, esta chaqueta verde con cremallera y acabados de canalé en los puños y el bajo es perfecta para las mañanas frescas de otoño. La cremallera de la marca YKK garantiza durabilidad, y la protección para la barbilla añade un extra de comodidad para los más pequeños. Camiseta júnior pack de 2 Por último, pero no menos importante, Lidl ofrece un pack de dos camisetas júnior por solo 4,99 €. Fabricadas en 100% algodón, estas camisetas son ideales para el día a día escolar, ofreciendo comodidad y durabilidad. Disponibles en tallas de 134 a 164, son perfectas para combinarlas con otras prendas del armario.

