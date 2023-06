10 abiti lunghi di Mango per rinnovare il tuo guardaroba a poco prezzo.

Nella sua nuova collezione per l’estate, Mango ha una selezione di meravigliosi vestiti lunghi, sia per il giorno che per un’occasione speciale. Tutti sono a un ottimo prezzo, si adattano bene alle donne di tutte le forme del corpo e sono facilmente combinabili. Di seguito abbiamo selezionato i più belli, tutti disponibili nel negozio online.

Vestiti Mango per l’estate

L’arancione è uno dei colori di tendenza della stagione, quindi questo vestito è ideale per essere comodi e alla moda. Puoi abbinarlo con sandali bianchi e una borsa di rafia. 25,99€.

Uno dei vestiti più belli della nuova collezione di Mango. Con stampa floreale e dettaglio arricciato, è perfetto sia per il giorno che per un’occasione speciale. 25,99€.

Il tessuto all’uncinetto e il collo halter sono molto in voga, quindi questo vestito merita di avere un posto nel tuo guardaroba. Sta bene con zeppa in iuta. 39,99€.

Un vestito che sprigiona stile e buon gusto nell’abbigliamento, in rosa con maniche a sbuffo. Puoi indossarlo sia per andare in ufficio che per andare in spiaggia o in piscina d’estate. 39,99€.

Se vuoi vestirti elegantemente senza rinunciare al comfort, questo vestito è perfetto per te. In bianco e con stampa foglie in nero, è super favorevole per donne di tutte le taglie. 29,99€.

Un vestito nero è sempre una buona scelta, e questo di Mango è ideale per l’estate. Realizzato in tessuto a texture e dettaglio ricamato, ha una chiusura a nodo sulla schiena. 39,99€.

Questo è uno dei vestiti più venduti per i mesi caldi. In bianco e con dettaglio nodo e aperture, è elegante, comodo e versatile. 39,99€.

Per un giorno di sole e mare, questo vestito traforato è meraviglioso. In nero e con lunghezza midi, puoi abbinarlo al tuo bikini o costume da bagno preferito e ad un paio di sandali bassi. 39,99€.

Per andare in ufficio o come ospite ad un evento, non troverai un vestito più bello di questo. Con stampa geometrica in bianco e arancione, sta bene con un sandalo con tacco. 29,99€.

E, infine, un vestito con scollo asimmetrico con dettaglio volant e una splendida stampa con il blu come colore protagonista. Combina benissimo con sandali bassi o con tacco. 39,99€.

