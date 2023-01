I 10 abiti di Capodanno da usare anche in altre occasioni

Per uscire a Capodanno, abbiamo selezionato alcuni abiti da festa ideali. E cambiando gli accessori, potrete indossarli in più occasioni.

I 10 abiti di Capodanno da usare anche in altre occasioni: abito drappeggiato – Zara

Un abito corto con scollo a V incrociato e maniche lunghe. Ha un dettaglio drappeggiato nel tessuto e una chiusura a zip sul retro. Valore di 29,95 euro.

Abito in velluto – Zara

Un abito corto con scollo a cuore e spalline elastiche staccabili. È di colore nero e presenta un tessuto a nido d’ape elastico sui lati. È in vendita a 49,95 euro.

Abito corto in maglia – Mango

Un abito in maglia fine dal design aderente. Con scollo rotondo e maniche lunghe, sta benissimo con un paio di tacchi alti. Grazie allo sconto del 33%, il prezzo è ora di 19,99 euro.

Abito corto con cintura – Mango

Un abito corto in tessuto fluido e dal design svasato con scollatura a V e maniche a tre quarti con polsini elasticizzati. Con bottoni decorativi e cintura staccabile, è perfetto per la notte di Capodanno. In vendita a 19,99 euro grazie allo sconto del 33%.

Abito incrociato in pizzo – Lefties

La lista degli abiti di Capodanno di cui fruire anche in altre occasioni prosegue con un abito corto con maniche lunghe e scollo a V incrociato. Ha una chiusura a nastro in vita ed è realizzato in un tessuto molto piacevole. È di colore lampone e ha un prezzo di 29,99 euro.

I 10 abiti di Capodanno da usare anche in altre occasioni: abito blazer – Lefties

Un abito blazer con collo a giacca e maniche lunghe con chiusura a doppio petto. È nero, ha uno stile molto elegante e il tessuto è molto bello. È disponibile al prezzo di 29,99 euro.

Abito doppio – Sfera

Tra gli abiti di Capodanno riutilizzabili anche in altre occasioni, ecco un abito corto con scollo a scatola e maniche lunghe in bianco. Ha una cintura con fibbia e sta benissimo con i sandali con il tacco. Il prezzo è di 39,99 euro.

Abito effetto pelle – Sfera

Un abito effetto pelle di lunghezza midi con maniche lunghe e scollo rotondo. Con cintura e spacco sull’orlo, ha una chiusura a zip invisibile sul retro. È in vendita a 39,99 euro.

Abito a maniche lunghe con volant – Bershka

Un abito a maniche lunghe con scollo a V e dettaglio di volant sulle spalle e sulla gonna. Per uscire la sera di Capodanno, potete abbinarlo a stivaletti con tacco e applicazioni di paillettes. Costa 29,99 euro.

I 10 abiti di Capodanno da usare anche in altre occasioni: abito cut out – Bershka

Un abito a maniche lunghe con scollo asimmetrico e dettaglio cut out in vita. È marrone e molto aderente, ideale per esaltare le curve. Il prezzo è di 15,99 euro.

