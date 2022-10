080 Barcelona Fashion scommetterà sulla moda sostenibile e di seconda mano

Il trentesima edizione di 080 Barcelona Fashionche si terrà dal 25 al 28 ottobre, sarà contraddistinta da il ritorno alla presenza, dopo quattro appuntamenti digitali, e un maggiore coinvolgimento del moda “sostenibile”con sfilata a base di abiti usati.

Riutilizzo e abbigliamento di seconda mano per “aumentare la consapevolezza” sull’ambiente, ha affermato questo lunedì il direttore generale dei Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), Agnès Russiñol.

“La maggior parte dei capi viene buttata via senza riciclo e questo ha un costo ambientale elevato. Per questo, dalle istituzioni vogliamo visualizzare alcune iniziative come gli impianti di recupero, da cui provengono i capi che si vedranno in passerella”, ha spiegato il direttore dell’Agenzia dei rifiuti della Catalogna, Isaac Peraire.

La parata con capi di seconda mano porta il nome “Reborn” (‘Renacido’), una collezione realizzata con capi di abbigliamento 100% recuperati da impianti di raccolta differenziata dei rifiuti tessili e da negozi dell’usato come Humana, che hanno superato il filtro degli stilisti Fermin+Gilles.

Dopo quattro edizioni di sfilate preregistrate, senza pubblico, in diverse ambientazioni iconiche a Barcellona (nord-est della Spagna), 080 Fashion torna dal vivo e nello stesso luogo di prima della pandemia, il locale modernista di Sant Pau.

Parteciperanno 23 aziende, tra cui veterani di questa passerella come Custo Barcelona, ​​​​Lola Casademunt di Maite, Simorra, Txell Miras o Menchen Tomas. E altri che sfileranno per la prima volta con il pubblico, come Is Coming o The label edition.

In un format più vicino alla tecnologia che alle classiche proposte da parata, il brand LR3 presenterà una “esperienza digitale pionieristica”, in cui “passerà dal fisico al virtuale”ha anticipato la responsabile di 080 Barcelona Fashion, Marta Coca.