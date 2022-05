024: Il nuovo telefono per la prevenzione del suicidio

Il ministero della Salute presenterà lunedì prossimo riga 024 di attenzione a comportamento suicidaun’iniziativa che entrerà in funzione nel prossimo futuro e sarà gestita dalla Croce Rossa per la cura delle persone con rischio di suicidio garantendone la “riservatezza, accessibilità e immediatezza nella risposta”.

Il telefono 024 viene lanciato a seguito di richieste e iniziative di associazioni, gruppi e partiti politici per migliorare la strategia di attenzione salute mentale in Spagna, una pressante esigenza di miglioramento, tra l’altro, a causa degli effetti negativi del pandemia nei cittadini in questi anni.

La linea di assistenza preventiva per le persone a rischio di comportamento suicida sarà libero, anonimo e riservatocome stabilito dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica con delibera pubblicata il 10 febbraio.

I suicidi continuano ad aumentare in Spagna

Nell’ultimo anno sono emersi diversi studi di fondazioni e associazioni legate al comportamento suicidario, come rivela la Foundation for Helping Children and Adolescents at Risk, che mesi fa avvertiva che chiamate alla vostra linea telefonica di prevenzione per comportamenti suicidi (ideazione o tentativo) sono stati moltiplicato quasi per 20 nell’ultimo decennio e quelli legati all’autolesionismo lo hanno fatto nel 56.

Allo stesso modo, un gruppo di esperti lo ha evidenziato ad aprile al Senato 11 persone si suicidano ogni giorno in Spagna e 220 ci provano e ha fatto notare che la curva del suicidio non riesce a piegarsi, continua in su con cifre drammatiche, quasi 4.000 morti nel 2020.

La cerimonia di presentazione della linea 024 sarà presieduta a Madrid dal Ministro della Salute, Carolina Dariae l’autore del libro “I name you”, Dolors López, vicedirettore dell’Health Knowledge Area of Croce RossaFátima Cabello, e il presidente della Confederazione spagnola della salute mentale, Nel González.